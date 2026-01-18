Metal detector nelle scuole a rischio | l’ipotesi del ministro Valditara

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha avanzato l’ipotesi di installare metal detector nelle scuole considerate più a rischio, in risposta alla recente tragedia di La Spezia. L’obiettivo è rafforzare le misure di sicurezza per tutelare studenti e personale scolastico, valutando eventuali interventi specifici. Questa proposta si inserisce nel quadro delle strategie di prevenzione e tutela delle istituzioni educative.

Valditara propone misure di sicurezza più severe. Dopo la tragedia di La Spezia, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha avanzato l'ipotesi di consentire ai presidi di installare metal detector nelle scuole considerate più a rischio. La proposta arriva in seguito all' accoltellamento di Abanoub Youssef da parte di un compagno di scuola. Valditara ha sottolineato l'importanza di un'azione condivisa: " Nei casi in cui le scuole presentino particolari problematiche, il preside potrà installare metal detector, eventualmente in accordo con il prefetto ", ha dichiarato in un'intervista a '4 di Sera Weekend'.

“Metal detector nelle scuole più a rischio”, l’ipotesi di Valditara

Valditara: "Metal detector nelle scuole più a rischio"

