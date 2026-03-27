Una docente accoltellata ha scritto una lettera dall'ospedale in cui chiede di stare vicino ai ragazzi, citando un 13enne che l'ha colpita. Nella missiva, dettata al suo avvocato presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la professoressa afferma che tornerà a insegnare. La lettera è stata resa nota nelle ultime ore e contiene un messaggio di speranza.

Nella lettera, dettata al suo legale dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Chiara Mocchi ringrazia chi le è stato accanto in queste ore difficili, e poi rivolge il pensiero ai suoi studenti Chiara Mocchi, la professoressa di francese accoltellata in una scuola di Trescore Balneario (B. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Prof accoltellata, la lettera dall'ospedale: "State vicini ai ragazzi come il 13enne che mi ha colpito, tornerò a insegnare"

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