Ylenia Musella uccisa a Napoli dal fratello | una lesione di un millimetro all’aorta le è stata fatale

Questa mattina a Napoli il giudice ha convalidato l’arresto del fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata nel rione Conocale. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza è morta per una piccola lesione di un millimetro all’aorta, che le ha causato un’emorragia fatale. La famiglia è sotto shock, e le indagini continuano per chiarire i motivi di questa tragedia.

E' stata una minuscola lesione all'aorta, di appena un millimetro, a causare la morte di Ylenia Musella, la 22enne, uccisa con una coltellata dal fratello Giuseppe, nel tardo pomeriggio dello scorso 4 febbraio, nel rione Conocale di Napoli. Le esequie della ragazza si terranno alle 16,30 nella chiesa Sacra Famiglia al rione Luzzatti. La versione della difesa e l'ipotesi del coltello lanciato «Secondo quanto ci riferisce il nostro consulente, che ha preso parte all'esame autoptico, è plausibile ritenere che la ferita riscontrata sulla schiena della povera Ylenia, sia stata causata dal lancio del coltello», fa sapere l'avvocato Andrea Fabbozzo, legale, con il collega Leopoldo Perone, di Giuseppe Musella, 28 anni, per il quale il gip di Napoli Aufieri, non ritenendo credibile la versione dei fatti resa dal giovane, nella tarda serata di ieri ha convalidato il fermo per omicidio volontario aggravato e disposto la permanenza in carcere per l'indagato.

