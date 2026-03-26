Docente accoltellata il legale dello studente | Possibile influenza da contatti social Rapporto con insegnante era conflittuale

Un tredicenne ha ferito con un coltello una insegnante in una scuola della provincia di Bergamo. Il legale dello studente ha dichiarato che potrebbe esserci stata un'influenza dai contatti sui social e che il rapporto tra il minore e l'insegnante era caratterizzato da conflitti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'aggressione.