Docente accoltellata il legale dello studente | Possibile influenza da contatti social Rapporto con insegnante era conflittuale
Un tredicenne ha ferito con un coltello una insegnante in una scuola della provincia di Bergamo. Il legale dello studente ha dichiarato che potrebbe esserci stata un'influenza dai contatti sui social e che il rapporto tra il minore e l'insegnante era caratterizzato da conflitti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'aggressione.
Potrebbe non essere maturata in modo isolato la decisione del tredicenne che ha accoltellato la propria insegnante in una scuola della provincia di Bergamo. È questa l’ipotesi avanzata dal legale della famiglia del minore, l’avvocato Carlo Foglieni, che invita a estendere gli accertamenti anche alla sfera delle relazioni online. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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