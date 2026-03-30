Dl Fiscale Amalberto Giudizio negativo danno a imprese piemontesi e al Paese

Il DL Fiscale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Un rappresentante ha espresso un giudizio negativo, affermando che il decreto provoca danni alle imprese piemontesi e all’intero Paese. La normativa riguarda la Transizione 5, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti del provvedimento. La discussione si concentra sugli effetti pratici del testo approvato.

MILANO (ITALPRESS) – Il DL Fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che a propoisto di Transizione 5.0, introduce un taglio del 65% del credito d’imposta richiesto ed esclude gli investimenti in fonti di energia rinnovabile, in particolare gli impianti fotovoltaici ad alta efficienza, che le aziende erano state incentivate ad acquistare, “è un danno alle nostre imprese e a tutto il Paese”. Ne è convinto il presidente di Confindustria Piemonte, Andrea Amalberto, che intervistato dall’Agenzia di Stampa Italpress non ha lesinato critiche al provvedimento del governo. “Il mio giudizio è negativissimo, semplicemente perchè se uno prende un accordo lo deve mantenere, anche se ci sono problemi di altro tipo – ha detto -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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