Dividendi in crescita annunciati da Hera interviene il Pd | Il peso resta tutto sulle famiglie

Hera ha comunicato un aumento dei dividendi e ha annunciato che circa 4 milioni di euro saranno destinati al Comune di Ferrara. In risposta, il Partito Democratico locale ha sollevato un quesito sulla percezione dei costi da parte dei cittadini, focalizzandosi sui servizi essenziali e sul peso finanziario che grava sulle famiglie. La questione riguarda quindi l’impatto delle tariffe sui cittadini rispetto ai benefici derivanti dagli utili distribuiti.

Hera annuncia dividendi in crescita e circa 4 milioni di euro destinati al Comune di Ferrara. Ma dal Partito Democratico della città, sorge un interrogativo: “Quando si parla di servizi essenziali, la domanda è: quanto stanno pagando i cittadini?”. Secondo i dati riportai dal partito, “a Ferrara una famiglia spende circa 680 euro l’anno per l’acqua, il 29% in più della media nazionale (528 euro, dati Cittadinanzattiva 2026). A Bologna, con lo stesso gestore, si pagano 415 euro. E mentre le bollette crescono, si disperde ancora il 32% dell’acqua: quasi un terzo di quella pagata non arriva ai rubinetti”. I dem sostengono, inoltre, che anche sul fonte rifiuti la situazione non cambi: “la Tari raggiunge i 341 euro l’anno, la più alta dell’Emilia-Romagna, con un aumento del 13,8% in un solo anno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dividendi in crescita annunciati da Hera, interviene il Pd: “Il peso resta tutto sulle famiglie” Articoli correlati Il piano industriale di Hera. Investimenti e dividendi. Strategie da 5,5 miliardiInvestimenti massicci su servizio idrico integrato, reti, ambiente e teleriscaldamento, più un rialzo dei dividendi ai comuni soci, tra cui Ferrara. EssilorLuxottica: fatturato in crescita quasi al 12%, ok dividendi da 1,8 miliardi agli azionisti.EssilorLuxottica chiude il 2025 con risultati positivi, registrando un utile che permette la potenziale distribuzione di dividendi per un totale di... Contenuti e approfondimenti su Dividendi in crescita annunciati da... Temi più discussi: Dividendi 20 aprile 2026 di Borsa Italiana; Jenoptik sorprende con un dividendo più elevato - Prevista una crescita per il 2026; Il Comune di Modena incassa 15,5 milioni grazie a Hera; Dividendi record a Piazza Affari. Opportunità o mera illusione?. Nuovo BUY – Dividendo 5,2% in crescita da 59 anni consecutivi – Un Gigante dei Beni di Consumo a ScontoTitolo difensivo con dividendo 5,2% e 59 anni di crescita: opportunità value scontata con potenziale rialzo e rendita stabile nel tempo. trend-online.com Finanza, con i dividendi le banche rimangono protagonisteLe proiezioni indicano per il mercato italiano un rendimento tra cedola e prezzo al 3,6% in media nel 2026 e al 4,5% nel 2027 ... repubblica.it #azioni Volkswagen il nostro amico #WarrenAI non avrà ancora metabolizzato la notizia della riconversione della casa Tedesca però vediamo cosa ne pensa di #Volkswagen Super analisi da non perdere #InvestingPro #investing #ai #dividendi - facebook.com facebook Pensate al potere di un referendum costituzionale: ieri il consiglio dei ministri ha ripristinato, retroattivamente al primo gennaio, il regime di esclusione dei dividendi e della Pex. In compenso, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti x.com