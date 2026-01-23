Il piano industriale di Hera Investimenti e dividendi Strategie da 5,5 miliardi
Il piano industriale di Hera prevede investimenti per circa 5,5 miliardi di euro, con focus su servizi idrici, reti, ambiente e teleriscaldamento. Sono inoltre previsti aumenti dei dividendi destinati ai soci, tra cui il Comune di Ferrara. La strategia mira a consolidare e sviluppare le infrastrutture, garantendo un miglioramento sostenibile dei servizi e una crescita equilibrata nel prossimo futuro.
Investimenti massicci su servizio idrico integrato, reti, ambiente e teleriscaldamento, più un rialzo dei dividendi ai comuni soci, tra cui Ferrara. Il Consiglio di amministrazione di Hera ha approvato il piano industriale al 2029 che, a livello di gruppo, prevede investimenti per 5,5 miliardi di euro, in aumento di circa il 40% rispetto all’ultimo quinquennio. Le parole d’ordine sono neutralità carbonica, rigenerazione delle risorse, resilienza delle infrastrutture anche ai fenomeni climatici estremi, creazione di valore per gli stakeholder. "I risultati sostenuti dalla crescita di tutti i business hanno permesso di finanziare un aumento degli investimenti a favore della transizione green e dello sviluppo industriale", spiega Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
