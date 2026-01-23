Il piano industriale di Hera Investimenti e dividendi Strategie da 5,5 miliardi

Il piano industriale di Hera prevede investimenti per circa 5,5 miliardi di euro, con focus su servizi idrici, reti, ambiente e teleriscaldamento. Sono inoltre previsti aumenti dei dividendi destinati ai soci, tra cui il Comune di Ferrara. La strategia mira a consolidare e sviluppare le infrastrutture, garantendo un miglioramento sostenibile dei servizi e una crescita equilibrata nel prossimo futuro.

