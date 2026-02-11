EssilorLuxottica | fatturato in crescita quasi al 12% ok dividendi da 1,8 miliardi agli azionisti

EssilorLuxottica chiude il 2025 con risultati record. La società ha registrato un aumento del fatturato vicino al 12%, confermando la sua solidità sul mercato. Gli utili consentiranno di distribuire dividendi per circa 1,8 miliardi di euro agli azionisti.

EssilorLuxottica chiude il 2025 con risultati positivi, registrando un utile che permette la potenziale distribuzione di dividendi per un totale di 1,8 miliardi di euro. Il gruppo, leader nel settore dell’ottica e dell’eyewear, ha visto crescere il fatturato dell’11,2% raggiungendo quasi i 28,5 miliardi di euro, nonostante un utile netto leggermente inferiore rispetto all’anno precedente. L’esercizio finanziario appena concluso si è rivelato solido per EssilorLuxottica, confermando la sua posizione di leadership nel mercato globale. Il fatturato, pari a 28,491 miliardi di euro, ha beneficiato di una crescita significativa nel quarto trimestre, pari al 18,4%.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su EssilorLuxottica 2025

Ultime notizie su EssilorLuxottica 2025

Argomenti discussi: EssilorLuxottica, record storico di ricavi a 28,5 miliardi di euro nel 2025 e accelerazione med-tech.

