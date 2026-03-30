Divampa il fuoco nell’hinterland leccese | distrutta l' auto di un cuoco in fiamme un archivio della Asl

Nella zona dell'hinterland leccese si sono verificati due incendi tra ieri sera e questa notte, che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Uno degli incendi ha interessato un'auto di proprietà di un cuoco, mentre un archivio della Asl è stato distrutto dalle fiamme. Le squadre di soccorso sono intervenute in due diversi comuni per domare i roghi.

Doppio intervento dei vigili del fuoco tra la serata di ieri e la notte. A fuoco una Fiat Punto in un’area condominiale e un edificio dismesso invaso dal fumo. Indagini in corso SAN PIETRO IN LAMA - Fuoco nell’hinterland leccese: doppio intervento del 115. Tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa, il comando provinciale dei vigili del fuoco è stato impegnato in due delicati interventi per domare altrettanti incendi scoppiati nei comuni di San Pietro in Lama e Lizzanello. Il primo allarme è scattato poco dopo le 21 in via Margherita di Savoia. Il rogo si è sviluppato al piano terra di un edificio dismesso, coinvolgendo un locale adibito ad archivio di documentazione della Asl del capoluogo salentino degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Divampa il fuoco nell’hinterland leccese: distrutta l'auto di un cuoco, in fiamme un archivio della Asl Articoli correlati Bmw in fiamme, auto distrutta: l'intervento dei vigili del fuocoNella notte i carabinieri della stazione di Bacoli sono intervenuti a via Spiaggia 1. Leggi anche: Auto distrutta dalle fiamme: Vigili del fuoco al lavoro Contenuti e approfondimenti su Divampa il fuoco nell'hinterland... Temi più discussi: Sant’Antonio di Mavignola, l’incendio divampa nel bosco: diverse squadre dei vigili del fuoco in azione; Divampa il fuoco nell’hinterland leccese: distrutta l'auto di un cuoco, in fiamme un archivio della Asl; Un odore acre e le fiamme, divampa un incendio nel liceo. Scuola evacuata e i vigili del fuoco spengono il rogo; Divampa un incendio al negozio di pelletteria, fumo nell'albergo: 40 evacuati. Inferno di fuoco nella riserva della Vauda: il rogo è visibile anche da TorinoLe fiamme corrono spinte dal vento, alte, irregolari, visibili a chilometri di distanza. Un fronte di fuoco impressionante, tanto da essere osservato chiaramente anche da Torino, a circa 20-25 chilome ... giornalelavoce.it Sputi, spille da balia, moda e risse: nel ’76 divampa il fuoco punkIndossa una maglietta con su scritto Odio i Pink Floyd. Sfoggia capelli verdi. Lo bollano subito come un coglione. Il momento in cui il ragazzo entra nella boutique Let it rock – poi ... ilfattoquotidiano.it «Sì, sì, degg’io partir». Tra giuramenti traditi e identità celate, Tullia nei panni del paggio Ostilio (interpretata da Michela Antenucci) sfugge al confronto con l’adirato Caio Silio. La gelosia divampa nel primo atto di "Ottone in villa" di Vivaldi. A dirigere, Diego Fa x.com La polemica divampa sullo spostamento di parte della capienza dai nosocomi alle strutture territoriali per le cure intermedie. - facebook.com facebook