Divampa il fuoco nell’hinterland leccese | distrutta l' auto di un cuoco in fiamme un archivio della Asl

Da lecceprima.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona dell'hinterland leccese si sono verificati due incendi tra ieri sera e questa notte, che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Uno degli incendi ha interessato un'auto di proprietà di un cuoco, mentre un archivio della Asl è stato distrutto dalle fiamme. Le squadre di soccorso sono intervenute in due diversi comuni per domare i roghi.

Doppio intervento dei vigili del fuoco tra la serata di ieri e la notte. A fuoco una Fiat Punto in un’area condominiale e un edificio dismesso invaso dal fumo. Indagini in corso SAN PIETRO IN LAMA - Fuoco nell’hinterland leccese: doppio intervento del 115. Tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa, il comando provinciale dei vigili del fuoco è stato impegnato in due delicati interventi per domare altrettanti incendi scoppiati nei comuni di San Pietro in Lama e Lizzanello. Il primo allarme è scattato poco dopo le 21 in via Margherita di Savoia. Il rogo si è sviluppato al piano terra di un edificio dismesso, coinvolgendo un locale adibito ad archivio di documentazione della Asl del capoluogo salentino degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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