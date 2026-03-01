Si chiude il Btm 2026 | marketing di destinazione un faro digitale per la narrazione turistica di Bari

Si è conclusa l’edizione 2026 del BTM, evento internazionale che si occupa di marketing di destinazione e rappresenta un punto di riferimento per il settore turistico nel Mezzogiorno. La manifestazione ha attirato professionisti e operatori provenienti da diverse regioni, concentrandosi sulla promozione digitale e sulla narrazione turistica di Bari. Durante l’evento sono stati presentati nuovi strumenti e strategie di comunicazione per il turismo locale.

Si è conclusa l’edizione 2026 del BTM, evento di spessore internazionale e punto di riferimento per il comparto turistico del Mezzogiorno. Nella tre giorni alla Nuova Fiera del Levante, BariExperience.com ha preso parte a due momenti centrali di confronto sul futuro della destinazione Bari e. 🔗 Leggi su Baritoday.it Turismo, si chiude Btm Italia 2026: +8% visitatori e 13mila appuntamenti in tre giorni(Adnkronos) – Si è conclusa oggi, 27 febbraio, presso la Fiera del Levante di Bari, Btm Italia 2026, fiera internazionale del turismo giunta alla sua... Qual è la destinazione turistica più popolare del 2026Siete indecisi sulla meta da scegliere per il vostro prossimo viaggio? Ecco la classifica delle destinazioni più popolari del 2026. Contenuti e approfondimenti su Btm. Temi più discussi: Turismo, si chiude Btm Italia 2026: +8% visitatori e 13mila appuntamenti in tre giorni; BTM Italia 2026, a Bari il turismo si fa visione: l’edizione più ambiziosa guarda al futuro; FondItalia a BTM 2026, 9,7 milioni di euro per la formazione e il capitale umano nel turismo; A Bari la 12esima edizione di Btm, l'evento internazionale dedicato al turismo. Si chiude il Btm 2026: marketing di destinazione un faro digitale per la narrazione turistica di BariDestination Marketing come leva di sistema: BariExperience.com punta sul consolidamento della Terra di Bari nel panorama turistico internazionale. baritoday.it Turismo, si chiude Btm Italia 2026: +8% visitatori e 13mila appuntamenti in tre giorni(Adnkronos) – Si è conclusa oggi, 27 febbraio, presso la Fiera del Levante di Bari, Btm Italia 2026, fiera internazionale del turismo giunta alla sua XII edizione. Tre giorni di business, formazione, ... ilnapolionline.com AIWP al BTM Italia 2026. Il 25 febbraio la nostra Presidente Clara Trama ha parlato al salone nazionale del turismo di Bari in due panel istituzionali dedicati al wedding planning. Tema centrale: la professione esiste, ha standard, ha rappresentanza. E merita u - facebook.com facebook Il ministro Santanchè oggi a Bari “BTM è una fiera bellissima, che sta crescendo sempre di più, così come sta crescendo il turismo italiano: i primi dati ci parlano di un 2026 in aumento, anche grazie all’impatto delle Olimpiadi invernali". Leggi di più ministerot x.com