Il Sannio Matesino si candida come destinazione turistica | 316 soggetti aderiscono alla DMO Sei Valli Sannite

Nel Sannio Matesino si è tenuta la presentazione ufficiale della DMO “Sei Valli Sannite”, un progetto che coinvolge 316 soggetti e mira a promuovere il territorio come destinazione turistica. L’evento si è svolto presso l’Abbazia di San Salvatore e rappresenta un passaggio importante per il settore, con l’obiettivo di presentare la candidatura regionale entro il 31 marzo 2026.

Tempo di lettura: 6 minuti ­ L’Abbazia di San Salvatore ha fatto da cornice a un momento storico per il turismo del Territorio: la presentazione ufficiale della DMO Sannio Matesino “Sei Valli Sannite”, pronta per essere candidata al riconoscimento regionale entro il 31 marzo 2026. Presenti rappresentanti istituzionali, amministratori locali, associazioni di categoria, terzo settore, operatori turistici e componenti dell’ advisory board. I lavori sono stati moderati dal giornalista Stefano Avitabile. Saluti dei sindaci Fabio Romano e Giovanni Caporaso, del presidente della Provincia Nino Lombardi, del Presidente del Comitato Promotore della DMO Antonio Di Maria e del Presidente del GAL Titerno Lorenzo Urbano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Sannio Matesino si candida come destinazione turistica: 316 soggetti aderiscono alla DMO “Sei Valli Sannite”. Articoli correlati DMO Sannio Matesino, prorogati i termini per aderire al Patto di DestinazioneC’è più tempo per aderire al Patto di Destinazione della DMO del Sannio Matesino. Prorogati i termini per aderire al Patto di Destinazione della DMO Sannio MatesinoTempo di lettura: 3 minutiC’è più tempo per aderire al Patto di Destinazione della DMO del Sannio Matesino. Contenuti e approfondimenti su Sannio Matesino Temi più discussi: Il Comitato della DMO Sannio Matesino sceglie il brand ‘Sei Valle Sannite’; Presentazione ufficiale della DMO Sannio Matesino; Il caso Irpinia: cinque DMO per una provincia che non ha ancora un turista; Sannio / Cronaca. I Vigili del Fuoco recuperano quattro cuccioli intrappolati in un tunnel a 4 metri di profondità. Il Comitato della DMO Sannio Matesino sceglie il brand ‘Sei Valle Sannite’Un passo decisivo verso la nascita della DMO del Sannio Matesino. Lunedì 23 marzo, nella sede di Villa Bove a Telese Terme, il Comitato Promotore della costituenda DMO ha riunito Sindaci, rappresentan ... ntr24.tv Presentazione ufficiale della DMO Sannio MatesinoVenerdì 27 marzo, alle ore 10:30, l'Abbazia Benedettina del Santo Salvatore a San Salvatore Telesino apre le porte all'evento di presentazione ufficiale della ... vivitelese.it Un passo decisivo verso la nascita della DMO del Sannio Matesino. - facebook.com facebook