Discarica abusiva sull’Ufente nei rifiuti spuntano foto e documenti

Durante un controllo di routine sul fiume Ufente, le Guardie Eco-Zoofile e Ittiche “Vigiles” hanno scoperto una discarica abusiva di rifiuti lungo le sue sponde. Tra i materiali abbandonati sono state trovate foto e documenti, che sono stati sequestrati e messi a disposizione delle autorità competenti. L’area è stata sottoposta a sopralluogo per valutare l’estensione dello smaltimento illecito.

Latina, 30 marzo 2026 – Le Guardie Eco-Zoofile e Ittiche “Vigiles”, nella giornata odierna, durante un’attività di monitoraggio del territorio, hanno rinvenuto sulle sponde del fiume Ufente l’ennesima discarica abusiva di rifiuti. Tra il materiale abbandonato sono stati individuati divani, mobili ed elettrodomestici, rifiuti che fanno chiaramente pensare allo svuotamento o al rinnovo di un appartamento. Ancora una volta il territorio viene utilizzato in modo irresponsabile come luogo di smaltimento illegale, con gravi conseguenze per l’ambiente e per l’ecosistema fluviale. All’interno dei rifiuti le Guardie hanno inoltre rinvenuto una fotografia e diversi documenti riconducibili con ogni probabilità ai responsabili dell’abbandono. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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