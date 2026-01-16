Discarica a cielo aperto in via delle Cateratte | tra le auto spuntano mobili rifiuti e giocattoli Foto e video

In via delle Cateratte, di fronte all’ex Gruppo Alpha, si è sviluppata una discarica a cielo aperto con mobili, rifiuti e giocattoli abbandonati tra le auto. La presenza di questa discarica sta causando disagio a residenti e automobilisti, evidenziando la necessità di interventi per il rispetto e la pulizia dell’area. Foto e video documentano la situazione, invitando a un’attenzione condivisa sulla questione.

In via delle Cateratte, nel parcheggio di fronte all’ex Gruppo Alpha, è comparsa una vera e propria discarica a cielo aperto che sta creando un forte disagio a residenti e automobilisti. Nel piazzale, tra le vetture in sosta, si sono accumulati rifiuti di ogni genere, abbandonati da qualche incivile che preferisce disfarsene in strada invece di utilizzare i centri di raccolta dedicati. E così tra l’erba e gli spazi destinati alle macchine si trovano soprattutto mobili vecchi e rotti, ma anche sanitari, giocattoli, cavi elettrici e grossi sacchi neri di spazzatura dal contenuto ignoto. Molti dei mobili abbandonati sono molto simili tra loro, quindi è presumibile che possano provenire da un’unica persona che si è liberata in blocco dei propri arredi in modo del tutto improprio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

