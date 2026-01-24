Rifiuti abbandonati nei boschi a Calolzio | sigilli all' area diventata come una discarica abusiva

A Calolziocorte, un’area boschiva vicino a un torrente è stata oggetto di abbandono di rifiuti, trasformandosi in una discarica abusiva. Dopo le segnalazioni di cittadini e l’intervento delle autorità, sono stati posti dei sigilli per tutelare l’ambiente e prevenire ulteriori discariche illegali. Un intervento volto a preservare il territorio e a contrastare l’abbandono incontrollato di rifiuti nelle aree naturali del territorio.

Una "discarica abusiva" di rifiuti abbandonati nei boschi vicini a un torrente. Succede a Calolziocorte dove, dopo la segnalazione di alcuni cittadini e il pronto intervento con una lettera informativa alle autorità competenti da parte del consigliere di opposizione Sonia Mazzoleni (Calolziocorte Bene Comune) il Comune è intervenuto mettendo i sigilli all'area, ora posto sotto sequestro. In questo spazio vicino al torrente Serta erano stati abbandonati in modo incivile diversi materiali, tra cui assi in legno, sacchi e pneumatici. Nelle scorse ore c'è stata una svolta, come confermato dalla stessa Mazzoleni che il 21 gennaio aveva scritto all'assessore all'ambiente Cristina Valsecchi, ai tecnici dell'Ufficio territorio e ai carabinieri forestali facendosi interpreti delle preoccupazioni dei cittadini.

