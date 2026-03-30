disagi e degrado in via san francesco chiesti interventi urgenti

Nell’incontro tra i rappresentanti dell’amministrazione e i residenti di via San Francesco a Latina sono stati segnalati numerosi disagi e condizioni di degrado nella zona. I residenti hanno richiesto interventi urgenti per migliorare la situazione e risolvere i problemi evidenziati. La discussione si è concentrata sulla necessità di interventi immediati per affrontare le criticità emerse.

Il quadro emerso nel corso del Tavolo Territorio e Partecipazione promosso da Lbc nella zona in cui vivono circa 50 famiglie. Quali sono le criticità emerse e le richieste all’amministrazione Una serie di disagi e condizioni di degrado sono emersi nel corso dell’incontro tra i rappresentanti di Lbc e i residenti di via San Francesco a Latina. Si tratta di un nuovo appuntamento del Tavolo Territorio e Partecipazione promosso dal movimento che ha interessato la zona di Latina dove vivono circa 50 famiglie. Durante il momento di confronto i residenti hanno evidenziato una situazione “ormai diventata insostenibile”. Tra le principali... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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