Cavo Napoleonico interventi urgenti Lodi | Disagi inevitabili

Il Comune di Terre del Reno ha annunciato che, dopo verifiche tecniche sul ponte sul Cavo Napoleonico lungo la Strada Provinciale 66, sarà necessario intervenire urgentemente per garantire la sicurezza della struttura. Lavori che comporteranno inevitabilmente disagi per i cittadini durante le operazioni di messa in sicurezza. L’intervento è stato deciso per prevenire eventuali rischi legati allo stato del ponte.

Il Comune di Terre del Reno informa i cittadini che, a seguito delle verifiche tecniche effettuate sul ponte sul Cavo Napoleonico lungo la Strada Provinciale 66, si rende necessario procedere con un intervento urgente di messa in sicurezza della struttura. Dopo una prima chiusura temporanea che ha consentito di effettuare le verifiche tecniche sul manufatto, è emersa la necessità di intervenire in maniera strutturale sul ponte. Per consentire l’avvio dei lavori sarà quindi istituito un senso unico alternato regolato da semafori nel tratto di via Statale compreso tra l’intersezione con Via Mazzini e il civico 188, a partire dalle ore 10 di lunedì 23 marzo e fino al termine degli interventi previsto per il 5 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cavo Napoleonico, interventi urgenti. Lodi: "Disagi inevitabili" Articoli correlati Trento, stazione nel degrado: insicurezza e disagi all’ombra delle Olimpiadi. Uiltrasporti chiede interventi urgenti.La stazione ferroviaria di Trento, snodo cruciale per la Val di Sole, è al centro di una denuncia del sindacato Uiltrasporti per una situazione di... Leggi anche: "Disagi inevitabili. Ma rispettare i tempi dei lavori" Approfondimenti e contenuti su Cavo Napoleonico Argomenti discussi: Cavo Napoleonico, interventi urgenti. Lodi: Disagi inevitabili. Cavo Napoleonico, interventi urgenti. Lodi: Disagi inevitabiliSiamo in contatto costante con la Provincia per accelerare. msn.com Cavo Napoleonico, chi decide lo svuotamento senza avvisare?Dopo la denuncia di Marco Falciano, presidente dell’associazione di tutela ambientale UPE, Unione Pescatori Estensi, sul drastico svuotamento del Cavo Napoleonico, il caso arriva in Regione. Il ... ilrestodelcarlino.it