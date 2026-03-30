Disabilita’ | Locatelli visita nave Msc World Europa a Civitavecchia per turismo inclusivo

Il ministro per le Disabilità ha visitato oggi la nave Msc World Europa, ormeggiata a Civitavecchia, per verificare le iniziative di accessibilità e turismo inclusivo messe in atto da Msc Crociere. La visita si è concentrata sugli spazi e i servizi dedicati alle persone con disabilità presenti sulla nave.

Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha effettuato oggi una visita alla nave Msc World Europa, ormeggiata a Civitavecchia, con l’obiettivo di approfondire le iniziative e i progetti realizzati da Msc Crociere in tema di accessibilità e turismo inclusivo. Ad accogliere il ministro a bordo, in rappresentanza del Gruppo Msc, erano presenti il comandante della nave, Stefano Battinelli, Magali Bertolucci, head of Wellbeing, Ron Pettit, director of Accessibility, Luigi Merlo, direttore Affari Istituzionali, e John Portelli, direttore generale della Roma Cruise Terminal. Questi hanno illustrato nel dettaglio le principali azioni intraprese dalla Compagnia, finalizzate a rendere l’esperienza di viaggio “sempre più accessibile e confortevole per tutti gli ospiti, inclusi quelli con disabilità o mobilità ridotta”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Disabilita’: Locatelli visita nave Msc World Europa a Civitavecchia per turismo inclusivo Articoli correlati Il ministro Locatelli visita la nave da crociera MSC World Europa a CivitavecchiaCivitavecchia, 30 marzo 2026 – Oggi a Civitavecchia il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha visitato la nave MSC World Europa per... Nave Msc bloccata a Dubai: contatti col primo ufficialeIl sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ha parlato con Stefano Ondato, primo ufficiale dell'Msc Euribia ferma a Dubai per la guerra in Iran.