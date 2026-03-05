Nave Msc bloccata a Dubai | contatti col primo ufficiale

Una lunga telefonata tra Torre del Greco e Dubai ha chiarito la situazione a bordo dell’Msc Euribia, la nave da crociera ferma nel porto degli Emirati. La comunicazione è avvenuta con il primo ufficiale presente sulla nave, che ha fornito dettagli sulla condizione attuale e sui motivi del blocco. La nave è rimasta in porto a causa della guerra in Iran.

Il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ha parlato con Stefano Ondato, primo ufficiale dell'Msc Euribia ferma a Dubai per la guerra in Iran. "A bordo stanno tutti bene. L'equipaggio lascerà la nave per ultimo" Una lunga telefonata tra Torre del Greco e Dubai per capire cosa stia accadendo a bordo dell’Msc Euribia, la nave da crociera ferma nel porto degli Emirati a causa della guerra in Iran. Il sindaco Luigi Mennella ha parlato questa mattina con Stefano Ondato, primo ufficiale della nave e concittadino torrese. L'obiettivo era avere notizie dirette sulle condizioni dell’equipaggio e dei crocieristi bloccati. "Dall'altra parte del telefono ho trovato una persona serena e molto lucida - ha raccontato il primo cittadino - che mi ha descritto la situazione con grande obiettività". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Crociera Msc bloccata a Dubai, 3 sanmarinesi e un riminese a bordo: "Boati e fumo nero in cielo, ma sulla nave è sicuro"

Iran, italiani bloccati su nave da crociera a Dubai: oltre 500 sulla Msc Euribia

Crociera MSC negli Emirati Arabi con Doha, Dubai, Bahrain, Abu Dhabi e Sir Bani Yas

