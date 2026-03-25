L'allenatore ex nazionale ha commentato il suo rapporto con un ex calciatore, sottolineando alcune affinità tra loro. Ha anche espresso fiducia sulla possibilità di qualificarsi per il prossimo campionato mondiale, invitando a sostenere la squadra e a proseguire uniti nel percorso. La dichiarazione è arrivata in un momento di attesa per il risultato delle qualificazioni ufficiali.

"Ce la faremo, Rino. Siamo tutti con te e andiamo al Mondiale tutti assieme". Non sono frasi fatte, perché tra Marcello Lippi e Rino Gattuso non ce n’è mai stato bisogno. Semmai il contrario: Gattuso prese per il collo, letteralmente, il suo ct per impedirgli di dimettersi dopo aver sollevato la coppa al cielo azzurro di Berlino. "Devi restare! Devi restare!", gli urlò. Ma era troppo tardi: Lippi aveva deciso, sfiancato dagli attacchi personali. Il suo mediano non la prese bene. Per affetto. Marcello Lippi è da sempre il primo tifoso dell’allievo, dell’amico, del collega Rino Gattuso: uno dei suoi, uno della “Squadra” che si prese il Mondiale con la forza del gruppo e forse della disperazione, contro tutto e tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, la carica di Lippi: "Gattuso mi somiglia. Mondiale, ce la faremo"

Articoli correlati

Play-off Mondiale, Gattuso carica gli azzurri: "Niente alibi, dobbiamo essere sereni"«Non stiamo a pensare se potevamo fare di più o altro, niente alibi, i calendari si conoscono, non c'è tempo per pensare ad altro , abbiamo lavorato...

Leggi anche: Ultimo volo mondiale per l’Italia di Gattuso: playoff decisivi per il pass al Mondiale 2026

Altri aggiornamenti su Italia la carica di Lippi Gattuso mi...

Temi più discussi: Italia–USA, il design come leva di rigenerazione e dialogo globale; Coppa del Mondo Paralimpica – L’Italia trionfa nella gara a squadre di sciabola maschile! I campioni mondiali in carica sono ancora d’oro e gli azzurri salutano Budapest con ben 9 medaglie; Una nave carica di gas liquefatto vaga senza equipaggio nel Mediterraneo - Stefano Liberti; Italia-Irlanda del Nord, la carica di Calafiori: Negli ultimi mesi ho sentito più Gattuso di mia madre. L'appello della Federazione: Giovedì vestitevi tutti di azzurro.

Allenamenti pochi, intensità al massimo: Calafiori spiega il dominio Premier e carica l'ItaliaCi sono generazioni intere di italiani che non hanno mai visto la Nazionale italiana giocare un Mondiale. Soprattutto per loro, l'Italia di Gattuso dovrà vincere a ogni costo contro l'Irlanda del Nord ... tuttosport.com

Gattuso carica l'Italia in vista dei play-off contro l'Irlanda del Nord: «Non cerco alibi». Ecco perché non ci sarà ChiesaGattuso carica l'Italia in vista della semifinale play-off contro l'Irlanda del Nord: emergenza in difesa con Bastoni, Calafiori e Mancini in dubbio. La formazione è un rebus, ma Ringhio non cerca ali ... corriere.it

#Italia, un bagno d'umiltà x.com

È notizia di questi istanti: Giusi Bartolozzi si è dimessa! La capa di gabinetto del Ministro Nordio, quella che aveva giurato di lasciare l’Italia se avesse vinto il No, ha mantenuto mezza promessa: se n’è andata almeno dal ministero. E diciamolo: senza il voto de - facebook.com facebook