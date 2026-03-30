Diletta Leotta torna con Mamma Dilettante 5 | maternità ironia e storie

Diletta Leotta torna con la quinta stagione di “Mamma Dilettante”, uno show che affronta il tema della maternità con un tono ironico e diretto. La conduttrice, nota voce di Radio 105 e volto di DAZN, è in attesa del suo secondo figlio e racconta questa fase della vita in modo spontaneo, condividendo storie e riflessioni personali. La nuova edizione si concentra su aspetti legati alla maternità e alle esperienze quotidiane.

La nuova stagione. Diletta Leotta, voce di Radio 105 e conduttrice di DAZN, è in attesa del suo secondo figlio e affronta la maternità con uno sguardo più leggero e ironico. Torna infatti con la quinta stagione di Mamma Dilettante, il podcast e vodcast prodotto da Dopcast, ormai punto di riferimento sui temi di donne e genitorialità, pronto ancora una volta a smontare stereotipi e raccontare con autenticità le piccole verità quotidiane. La nuova stagione, composta da sei episodi inediti, ha debuttato il 27 marzo sulle principali piattaforme streaming e su YouTube. Ad aprire il ciclo è Francesca Lollobrigida, atleta del Gruppo Sportivo Aeronautica Militare e fresca vincitrice di due ori alle Olimpiadi di Milano-Cortina, che si racconta in un dialogo intimo con Leotta. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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