Il commissario straordinario incaricato dei lavori alla diga di Vetto ha risposto alle critiche ricevute dal Comitato Salviamo l’Enza, che aveva accusato poca trasparenza nel procedimento. La comunicazione ufficiale, inviata tramite posta elettronica certificata, conferma che l’iter seguito rispetta tutte le procedure previste dalla normativa vigente. Nessun altro commento è stato rilasciato in merito.

Dopo le accuse di "poca trasparenza" rivolte al commissario straordinario per la Diga di Vetto mosse dal Comitato Salviamo l’Enza (e pubblicate sull’edizione di ieri), a stretto giro arriva anche la risposta via pec dello stesso Stefano Orlandini (nella foto). Sul DocFap "in barba al tanto sbandierato percorso pubblico partecipato, si è deciso tutto al buio – scriveva il Comitato –, ignorando sistematicamente le critiche e le preoccupazioni arrivate dal territorio. Il paradosso è totale: hanno scelto Vetto prima ancora di sapere se Vetto va bene". Ma il Commissario replica: "Tutta la documentazione predisposta dal Commissario straordinario è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diga di Vetto, parla il commissario: "Iter rispettoso delle procedure"

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