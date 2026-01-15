Diga di Vetto il Commissario straordinario | La stima di 20 milioni di euro per la progettazione ha carattere indicativo

Il Commissario straordinario per la diga di Vetto, ingegner Stefano Orlandini, ha precisato che la stima di 20 milioni di euro per la progettazione è da considerarsi indicativa. La sua dichiarazione risponde alle richieste di Legambiente riguardo ai costi e alle modalità del procedimento, offrendo chiarimenti sulla pianificazione delle risorse finanziarie necessarie per l’intervento.

Il Commissario straordinario per la diga di Vetto, l'ingegner Stefano Orlandini risponde a Legambiente sul tema del procedimento e delle risorse finanziarie. “L’attività commissariale attualmente in corso - sottolinea il Commissario - riguarda esclusivamente le fasi di analisi delle alternative. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

