Diga di Vetto il Commissario straordinario | La stima di 20 milioni di euro per la progettazione ha carattere indicativo

Il Commissario straordinario per la diga di Vetto, ingegner Stefano Orlandini, ha precisato che la stima di 20 milioni di euro per la progettazione è da considerarsi indicativa. La sua dichiarazione risponde alle richieste di Legambiente riguardo ai costi e alle modalità del procedimento, offrendo chiarimenti sulla pianificazione delle risorse finanziarie necessarie per l’intervento.

Il Commissario straordinario per la diga di Vetto, l'ingegner Stefano Orlandini risponde a Legambiente sul tema del procedimento e delle risorse finanziarie. "L'attività commissariale attualmente in corso - sottolinea il Commissario - riguarda esclusivamente le fasi di analisi delle alternative.

Diga di Vetto: "Mancano le analisi sulla sicurezza. Frane da consolidare" - di Francesca ChilloniMancano le analisi sulla sicurezza a monte e a valle della diga nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’invaso a Vetto (DocFap), oggetto in queste ... ilrestodelcarlino.it

Mit: riunione su diga di Vetto (Emilia-Romagna) con neocommissario Orlandini - 'Si e' tenuta al Mit la prima riunione di coordinamento sulla diga di Vetto in Emilia- ilsole24ore.com

Il 24 Gennaio 2026 ai Chiostri di S. Pietro alle ore 10,00 parleremo del difficile equilibrio della Val d'Enza. Il percorso partecipato avviato per parlare della diga di Vetto è insufficiente. i cittadini devono essere informati sul progetto più grosso della storia reggia facebook

