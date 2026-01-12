Diga di Vetto Legambiente incalza sulle risorse e su eventuali aumenti delle bollette
Legambiente solleva preoccupazioni riguardo alle risorse e ai possibili aumenti delle bollette legati al progetto della diga di Vetto sull'Enza, tra Parma e Reggio Emilia. L'associazione evidenzia la necessità di valutare attentamente gli aspetti economici e le implicazioni finanziarie dell'opera, sottolineando l'importanza di un'analisi approfondita prima di procedere.
Soldi da trovare e costi in 'agguato': Legambiente interviene sul progetto della diga sull'Enza, tra Parma e Reggio Emilia, accendendo un faro su alcuni aspetti economici dell'opera. In particolare l'associazione ambientalista regionale chiede lumi al commissario Stefano Orlandini sul reperimento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
