Diga di Vetto Legambiente incalza sulle risorse e su eventuali aumenti delle bollette

Legambiente solleva preoccupazioni riguardo alle risorse e ai possibili aumenti delle bollette legati al progetto della diga di Vetto sull'Enza, tra Parma e Reggio Emilia. L'associazione evidenzia la necessità di valutare attentamente gli aspetti economici e le implicazioni finanziarie dell'opera, sottolineando l'importanza di un'analisi approfondita prima di procedere.

