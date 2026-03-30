Ad Agrigento è stato costituito un comitato dedicato alla difesa della bigenitorialità, formato da genitori che hanno vissuto o vivono le conseguenze di separazioni. Il gruppo offre supporto legale e assistenza morale e psicologica alle persone in difficoltà, con l’obiettivo di tutelare il diritto di entrambi i genitori di mantenere un rapporto con i figli.

Si è costituito ad Agrigento il comitato per la difesa della bigenitorialità. L’iniziativa prende le mosse da genitori, padri e madri, che vivono o hanno vissuto le conseguenze di una separazione offrendo a chi si trova in difficoltà supporto legale e assistenza morale e psicologica. Reggente pro tempore del comitato è il giornalista Pietro Fattori. ”Con questa iniziativa – si legge in una nota – auspichiamo l’alba di una nuova era anche nel territorio dell’agrigentino, affinché siano pienamente garantiti i diritti genitoriali in un contesto storico difficile per le famiglie. Nella nostra provincia, specie nelle aree più degradate - aggiunge -, sussistono situazioni emergenziali caratterizzate da conflitti non mediati che conducono a veri e propri fenomeni di alienazione genitoriale, e a pagarne le spese sono sempre e soltanto i figli". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Difesa della bigenitorialità, nasce un comitato per la difesa dei genitori in difficoltà

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