Voci parlano la Mazzetti resta | striscione dei genitori a difesa della scuola di Pastena
Un gruppo di genitori ha affisso uno striscione sulla scuola Mazzetti di Pastena, nel quartiere orientale di Salerno, per ribadire che la scuola deve rimanere aperta. La scritta, “Voci parlano, la Mazzetti resta”, mira a sostenere l’istituto contro eventuali chiusure o tagli. I genitori hanno deciso di manifestare il loro sostegno con un messaggio diretto e visibile, che invita a mantenere aperte le porte dell’edificio scolastico. La mobilitazione continua nel quartiere.
La struttura viene descritta come un punto di riferimento storico per il quartiere, attraversata negli anni da generazioni di famiglie “Voci parlano, la Mazzetti resta”. È il messaggio comparso su uno striscione affisso al cancello della scuola Mazzetti di Pastena, nella zona orientale di Salerno. Un’iniziativa promossa dai genitori degli alunni per ribadire pubblicamente la solidità e il valore della comunità scolastica. L’intervento arriva a seguito di commenti e ricostruzioni che le famiglie definiscono parziali e non rispondenti alla realtà dell’istituto. In una nota diffusa alla stampa, i genitori sottolineano come la scuola continui a svolgere quotidianamente il proprio compito educativo “con professionalità, impegno e senso di responsabilità”.🔗 Leggi su Salernotoday.it
