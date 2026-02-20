Voci parlano la Mazzetti resta | striscione dei genitori a difesa della scuola di Pastena

Un gruppo di genitori ha affisso uno striscione sulla scuola Mazzetti di Pastena, nel quartiere orientale di Salerno, per ribadire che la scuola deve rimanere aperta. La scritta, “Voci parlano, la Mazzetti resta”, mira a sostenere l’istituto contro eventuali chiusure o tagli. I genitori hanno deciso di manifestare il loro sostegno con un messaggio diretto e visibile, che invita a mantenere aperte le porte dell’edificio scolastico. La mobilitazione continua nel quartiere.