Valdarno mobilita contro la riforma Giustizia | nasce il Comitato per il No focus su CSM e difesa costituzionale

Nel Valdarno, cittadini e associazioni si sono uniti per formare il Comitato per il No, reagendo alla proposta di riforma della giustizia che rischia di indebolire il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura e di mettere a rischio la tutela della Costituzione. La decisione nasce dalla preoccupazione di molti residenti per le possibili conseguenze di questa legge, che potrebbe influire sulla neutralità e l’indipendenza dei magistrati. Un esempio concreto di questa mobilitazione è la petizione che ha già raccolto oltre tremila firme in poche settimane, dimostrando il forte coinvolgimento della comunità locale.

Valdarno contro la Riforma Giustizia: Nasce il Comitato per il No. Un fronte di opposizione si è formato nel Valdarno contro la riforma della giustizia in discussione in Parlamento. Sabato 14 febbraio, a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, è stato presentato ufficialmente il Comitato per il No al referendum costituzionale, un’iniziativa che mira a sensibilizzare i cittadini e a promuovere il voto contrario alla proposta di modifica del sistema giudiziario. L’intento è quello di difendere i principi costituzionali e preservare l’indipendenza della magistratura. Un’Alleanza di Società Civile e Politica Locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il premier Meloni sostiene che la riforma della Giustizia non ha legami diretti con il governo, mentre il procuratore Gratteri denuncia pressioni e minacce, soprattutto riguardo le nomine al CSM e le promozioni dei magistrati.

Ad Ancona nasce il Comitato regionale per il “no” al referendum sulla riforma della Giustizia.

