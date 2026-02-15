Valdarno mobilita contro la riforma Giustizia | nasce il Comitato per il No focus su CSM e difesa costituzionale
Nel Valdarno, cittadini e associazioni si sono uniti per formare il Comitato per il No, reagendo alla proposta di riforma della giustizia che rischia di indebolire il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura e di mettere a rischio la tutela della Costituzione. La decisione nasce dalla preoccupazione di molti residenti per le possibili conseguenze di questa legge, che potrebbe influire sulla neutralità e l’indipendenza dei magistrati. Un esempio concreto di questa mobilitazione è la petizione che ha già raccolto oltre tremila firme in poche settimane, dimostrando il forte coinvolgimento della comunità locale.
Valdarno contro la Riforma Giustizia: Nasce il Comitato per il No. Un fronte di opposizione si è formato nel Valdarno contro la riforma della giustizia in discussione in Parlamento. Sabato 14 febbraio, a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, è stato presentato ufficialmente il Comitato per il No al referendum costituzionale, un’iniziativa che mira a sensibilizzare i cittadini e a promuovere il voto contrario alla proposta di modifica del sistema giudiziario. L’intento è quello di difendere i principi costituzionali e preservare l’indipendenza della magistratura. Un’Alleanza di Società Civile e Politica Locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Referendum Giustizia: Meloni difende la riforma, Gratteri denuncia pressioni. Focus su CSM e carriere dei magistrati.
Il premier Meloni sostiene che la riforma della Giustizia non ha legami diretti con il governo, mentre il procuratore Gratteri denuncia pressioni e minacce, soprattutto riguardo le nomine al CSM e le promozioni dei magistrati.
Referendum costituzionale, costituito ad Ancona il Comitato per il "no" alla riforma della Giustizia
Ad Ancona nasce il Comitato regionale per il “no” al referendum sulla riforma della Giustizia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La sfida di Lorenzo per tornare a camminare. Il Valdarno si mobilita per un ragazzo di 14 anni; Infrastrutture nel Valdarno, Boni dopo l’incontro con Confindustria: Confronto approfondito, presto aggiornamenti concreti; Londa e il parco delle foreste Casentinesi. Doppio no unanime all’impianto Eolico Industriale; San Giovanni: Pietro Leopoldo riletto in chiave moderna dagli studenti degli istituti del Valdarno.
E’ nato il comitato per il no al referendum sulla giustizia del ValdarnoSabato 14 febbraio 2026 a San Giovanni Valdarno è stato pubblicamente presentato il Comitato per il No al referendum sulla giustizia del Valdarno Aretino e Fiorentino ... msn.com
Punto nascita Ospedale Valdarno, Giani: Nessun allarmismo, ma gioco di squadra contro chiusuraNessun allarmismo e chiederemo la deroga, ma facciamo gioco di squadra per prevenire la chiusura dei punti nascita sotto soglia. Dal presidente Eugenio Giani una rassicurazione e un invito ai ... lanazione.it
Sanità, REA si mobilita contro la chiusura del punto nascite del Valdarno La Segretaria Nazionale di REA, Gabriella Caramanica, ha sottolineato come la sanità pubblica non debba essere ridotta a...... facebook