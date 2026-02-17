Acqua alta alla pialassa Baiona Pini e capanni sommersi | Mutamenti climatici e subsidenza

L'acqua alta ha invaso la pialassa Baiona a Marina Romea, sommergendo pini e capanni lungo il canale Taglio e via delle Valli. Questo fenomeno si verifica spesso in questa zona, ma negli ultimi mesi si è verificato con intensità crescente, causando danni alle strutture e cambiamenti nel paesaggio. Le cause principali sono i mutamenti climatici e la subsidenza del terreno, che rendono più frequenti gli allagamenti. Un esempio concreto è la perdita di alcune zone di pineta, già compromesse da anni di erosione.

L'acqua alta ha colpito la pialassa Baiona a Marina Romea, sommergendo pineta e capanni tra il canale Taglio e via delle Valli. A Marina di Ravenna, invece, l'acqua è arrivata nel parcheggio adiacente alla Trattoria Cubana Irma e Pino in via Molo Dalmazia. Il mareografo di Port Corsini ieri mattina segnava un livello di 84 centimetri, che potrebbe crescere uletriormente con l'allerta gialla. Ne parla il direttore del parco del Delta del Po Massimiliano Costa. Costa, si tratta di acqua alta? "Sì, è lo stesso principio di Venezia. La pialassa Baiona è un ambiente naturale, dove l'acqua entra ed esce a piacimento dal mar Adriatico attraverso il Candiano.