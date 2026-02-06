Terni Stefano Bandecchi | Con trecentomila euro a posto letto facciamo il nuovo ospedale

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, alza la voce e propone un piano chiaro: con trecentomila euro a posto letto, si può costruire il nuovo ospedale. La sua proposta crea tensione con la presidente della Regione Stefania Proietti, che invece ha idee diverse sul progetto. La discussione sulla struttura sanitaria si fa sempre più accesa, mentre le parti continuano a scambiarsi opinioni.

Un confronto serrato sul tema del nuovo ospedale, che conferma la divergenza di vedute tra il sindaco Stefano Bandecchi e la presidente della Regione Stefania Proietti. Nel corso della mattinata di giovedì 5 febbraio alcuni cittadini ed esponenti della maggioranza di palazzo Spada si sono recati.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Terni Nuovo Ospedale

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, torna a far sentire la propria voce con dichiarazioni critiche rivolte alla Regione e alla gestione della Ternana calcio.

Durante il Consiglio comunale di Terni, il sindaco Stefano Bandecchi ha affrontato nuovamente il tema del nuovo ospedale, sottolineando problemi di immobilismo e disorganizzazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Terni Nuovo Ospedale

Argomenti discussi: Terni, proposta del sindaco Stefano Bandecchi sulla sicurezza: Postazioni fisse, con allarmi integrati, nelle zone più delicate; Bandecchi: Vannacci? Ho visto tanti 'suicidarsi' ma non così; Nuovo ospedale di Terni: dibattito acceso fuori e dentro Palazzo Cesaroni; Bandecchi: Io con Vannacci? Non c’entro con l’estrema destra. Lui generale, io semplice soldato.

Bandecchi sfida la Regione: Con 180 milioni pronti a costruire il nuovo ospedaleLa Regione assegni al Comune di Terni i 180 milioni di euro di tasse in più che incasserà dagli umbri e noi con quella cifra siamo pronti a fare il nuovo ospedale su un’area di 110 mila metri quadrat ... corrieredellumbria.it

Bandecchi a Proietti, utilizzare l'aumento delle tasse per l'ospedale di TerniChiedo in questa sede di prendere i 180 milioni di euro di tasse che lei ha aumentato al popolo umbro e di darli al Comune di Terni per costruire l'ospedale perché a noi bastano e siamo in grado di c ... ansa.it

“Lui è un generale, io un semplice soldato”, Stefano Bandecchi prende le distanze da Roberto Vannacci facebook