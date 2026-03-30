Dopo la partita, durante la conferenza stampa, l’attenzione di coach Di Paolantonio si è concentrata su Nicola Berdini, che è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio al ginocchio negli ultimi minuti del secondo quarto. Il tecnico ha espresso la speranza che si tratti solo di una botta e che non ci siano conseguenze più gravi.

Nella conferenza stampa post partita, il primo pensiero di coach Di Paolantonio è stato per Nicola Berdini, uscito per un infortunio al ginocchio sul finire del secondo quarto. "Il primo pensiero è rivolto a Nicola, speriamo per lui che si tratti solo di una botta: abbiamo bisogno di tutti, avete visto quanto sia importante per noi una rotazione in meno; vedremo cosa diranno gli esami strumentali dei prossimi giorni. Per quanto riguarda la partita, ancora una volta abbiamo fatto una prestazione solida contro una delle squadre meglio allenate del campionato. Abbiamo pagato nel secondo quarto i troppi rimbalzi offensivi concessi e abbiamo commesso alcuni errori di comunicazione sulle nostre regole difensive che stavano pagando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Di Paolantonio: "Spero che lo stop di Nicola sia solo per una botta..."

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