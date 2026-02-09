Referendum Donzelli insultato e incredulo | Mi dicono sia una giudice campana Spero non sia vero Sarebbe troppo grave

Durante un comizio, Giovanni Donzelli si è trovato circondato da insulti e critiche. L’esponente di Fratelli d’Italia ha espresso incredulità dopo aver sentito che potrebbe trattarsi di una giudice di Torre Annunziata, una notizia che lo ha colpito molto. Donzelli ha detto di sperare che non sia vero e ha sottolineato di non avere accesso a quel profilo, ma il sospetto resta. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sui toni delle discussioni politiche in vista del referendum.

«Spero non sia vero, come mi dicono, che tale profilo, a cui non ho accesso, corrisponderebbe ad una nota gip che esercita a Torre Annunziata. Vorrei dire che è impossibile perché sarebbe grave, troppo grave ». Con queste parole il deputato e responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, ha concluso il post con cui ha denunciato un episodio che, se fosse confermato, sarebbe l’ennesimo caso di sconcertante esternazione da parte di un magistrato in merito al referendum. Donzelli pubblica il post attribuito a una giudice campana: «Spero non sia vero, sarebbe troppo grave». «Spero non sia vero», sono anche le parole con cui si apre il post di Donzelli, che spiega come «alcuni amici campani mi stanno segnalando questa pericolosa fomentatrice di odio in rete». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

