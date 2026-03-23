Di seguito sono riportte le parole di coach Alessandro Magro nel post-partita della vittoria della sua Guerri Napoli per 104-75 contro la Pallacanestro Varese. Il successo arriva dopo sei sconfitte consecutive, ma coach Magro frena l’entusiasmo e mette tutti con i piedi per terra, parlando anche dell’impatto dei nuovi giocatori e della settimana che lo ha visto spesso essere messo sull’orlo del baratro: “Abbiamo iniziato il nostro periodo di difficoltà a Varese e speriamo di aver scacciato un po’ i problemi chiudendo oggi il cerchio. Oggi non era una partita facile, abbiamo alternato i protagonisti in partita, giocando una difesa molto attenta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Coach Magro realista dopo Varese: “È solo una vittoria, ma spero sia la scintilla”

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