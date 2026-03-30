Despar 4 Torri | vittoria su Virtus playoff assicurati

La squadra Despar 4 Torri ha conquistato la vittoria contro la Virtus Medicina al Palarambaldi, assicurandosi la salvezza diretta e la qualificazione ai playoff. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la formazione locale, che ha superato gli avversari nel corso dell’incontro. La vittoria consente alla squadra di mantenere la posizione in classifica e di continuare la stagione nelle prossime fasi.

La Despar 4 Torri ha raggiunto l’obiettivo della salvezza diretta dopo aver superato la sfida contro la Virtus Medicina al Palarambaldi. Questa vittoria, ottenuta con un punteggio finale di 75 a 65, assicura all’ottavo posto in classifica e garantisce l’accesso ai playoff. La squadra granata, guidata dall’allenatore Spettoli, ha trasformato una rincorsa lunghissima in un risultato che pochi avrebbero previsto solo dieci gare prima. L’impresa si è consumata su un campo dove l’equilibrio iniziale ha lasciato il posto a una netta superiorità dei padroni di casa nel secondo tempo. Nonostante i tentativi di recupero degli ospiti, la difesa e l’attacco della 4 Torri hanno scavato un solco decisivo che non è stato più colmato dalla squadra avversaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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