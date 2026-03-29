Basket la Despar 4 Torri è salva | la vittoria vale i playoff

La squadra di basket Despar 4 Torri ha ottenuto una vittoria decisiva sul campo di Medicina, assicurandosi così la salvezza e conquistando l’accesso ai playoff. La partita si è conclusa con il successo dei granata di coach Spettoli, che hanno raggiunto l’ottavo posto in classifica dopo una lunga rincorsa. Questa vittoria rappresenta un momento importante nella storia della squadra, che ha superato le sfide della stagione.

Una serata che segna una piccola ma importante pagina nella lunga storia della Despar 4 Torri. I granata di coach Spettoli sbancano il Palarambaldi di Medicina e conquistano una salvezza su cui in pochi avrebbero scommesso, dopo una lunghissima rincorsa che alla fine è valsa l’ottavo posto in classifica, l’ultimo valido per i playoff. Dopo la sosta pasquale, i granata dovranno vedersela con la corazzata Castelnovo Monti. La gara inizia subito sui binari dell’equilibrio e dell’alta fisicità. La Despar prova a comandare con Bianchi (6-9), e ai giochi da tre punti di Zanetti i granata rispondono, colpo su colpo, grazie agli ispirati Ghirelli e Caselli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Basket, la Despar 4 Torri è salva: la vittoria vale i playoff Articoli correlati Basket, divisione regionale 3. Terzo exploit consecutivo per la Despar 4 TorriTerzo successo consecutivo, secondo in trasferta: la Despar 4 Torri, con un ottimo secondo tempo, supera senza grossi problemi a domicilio il... Leggi anche: Bakset, la Despar 4 Torri domina il derby e mette nel mirino il secondo posto Tutto quello che riguarda Basket la Despar 4 Torri è salva la... Temi più discussi: Despar 4 Torri Ferrara - Italia Chef Piacenza Basket Club 67-84; Basket giovanile. La settimana del vivaio Despar 4 Torri; Basket - Bella vittoria esterna del Piacenza che supera 84 a 67 Ferrara; Despar 4 Torri, la settimana delle giovanili e del minibasket granata. Basket serie c. Despar con Vignola. Argenta a OzzanoDecima giornata di ritorno, e nuovo scontro diretto per la permanenza in categoria per la Despar 4 Torri. I granata di coach Spettoli accoglieranno stasera al Pala Aeffe la Roadhouse Vignola, in una s ... ilrestodelcarlino.it Basket serie C: Despar 4 Torri ko con PiacenzaLa legge del più forte. Al Pala Aeffe l’Italia Chef Piacenza, trascinata dai punti di Livelli, porta a casa ... msn.com Bueno, CEO Eurolega: «Si può massimizzare il prodotto con NBA Europe. A Milano vedo una squadra di basket…» - facebook.com facebook "Ciao, sono una mamma di Milano e vorrei raccontarvi una storia che penso rappresenti una lezione di umanità. Mio figlio Giorgio ha 12 anni, gioca a basket qui a Milano, tifa per l'Olimpia ma il suo giocatore preferito è Riccardo Visconti. Si è avvicinato a lui pe x.com