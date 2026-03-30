Il 1° dicembre, la Salernitana, allenata all’epoca da Raffaele, fu sconfitta pesantemente dal Benevento in una partita che mise in luce i problemi del team, tra limiti strutturali e una cifra tecnica inferiore rispetto alla squadra avversaria. La sfida si disputò all’Arechi, con l’obiettivo di evitare ulteriori battute d’arresto e cambiare rotta nel campionato.

I granata ospiteranno il Benevento capolista. I sanniti potranno brindare alla promozione aritmetica, se il Catania non batte il Picerno e se a propria volta espugneranno lo stadio di via Allende Tutto cominciò il primo dicembre. La Salernitana, all'epoca allenata da Raffaele, fu pesantemente sconfitta dal Benevento e mostrò in modo palese i propri difetti: evidenti limiti strutturali, cifra tecnica inferiore ai sanniti. Un girone dopo, è arrivata un'altra “manita”, ma stavolta prima di affrontare il Benevento: a Potenza, i granata di Cosmi, sono stati battuti e sbeffeggiati, sovrastati nei duelli e nel punteggio (5-2). Adesso il terzo posto rischia di sfuggire di mano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Derby all'Arechi e odore di B: la Salernitana vuole fare la guastafeste

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