Catania sfida cruciale all’Arechi contro la Salernitana

Domenica alle 14.30 il Catania, guidato da Domenico Toscano, affronta la Salernitana di Serse Cosmi allo stadio Arechi in una partita decisiva per mantenere la posizione in classifica. La sfida si svolge in trasferta e rappresenta un'occasione importante per il Catania di restare in scia al Benevento.

Domenica alle 14.30 il Catania guidato da Domenico Toscano sarà di scena allo stadio Stadio Arechi per affrontare la Salernitana allenata da Serse Cosmi. Si tratta di una delle partite più delicate dell’intera stagione, un crocevia fondamentale per le ambizioni rossazzurre. Gli etnei arrivano all’appuntamento forti di due successi consecutivi contro Trapani e Giugliano, risultati che hanno rilanciato entusiasmo e classifica. L’obiettivo è chiaro: proseguire la striscia positiva e restare agganciati al Benevento, in vista dello scontro diretto in programma giovedì 5 marzo. La stagione del Catania continua però a fare i conti con gli infortuni, vero tallone d’Achille di quest’anno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

