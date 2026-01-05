Ho danni cerebrali dopo una caduta in spiaggia Tutte le aree del mio cervello funzionano a capacità ridotta | la confessione di Evangeline Lilly

Evangeline Lilly ha condiviso pubblicamente di aver subito danni cerebrali a seguito di una caduta in spiaggia alle Hawaii. L'attrice ha spiegato che tutte le aree del suo cervello funzionano a capacità ridotta, evidenziando l’impatto dell’incidente sulla sua salute. Questa testimonianza offre uno sguardo sincero sulle conseguenze di un trauma cranico e sulla possibile durata del recupero.

“Il verdetto è arrivato: ho subito danni cerebrali”. L’attrice Evangeline Lilly ha raccontato ai suoi followers di Instagram la disavventura accaduta lo scorso settembre, quando è svenuta su una spiaggia delle Hawaii e ha battuto la testa contro una roccia. E ha anche rivelato che quasi tutte le aree del suo cervello funzionano a capacità ridotta dopo l’incidente in spiaggia. L’attrice ha dichiarato che ci vorrà tempo per ristabilirsi completamente. Le condizioni sono apparse subito gravi. “Il verdetto è arrivato: ho subito danni cerebrali a causa del trauma cranico” ha svelato l’attrice di “Lost” e “Lo Hobbit”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

