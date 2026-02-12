Altruisti si diventa Basta stimolare il cervello

Da agi.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scienza ha scoperto che stimolare due aree specifiche del cervello può far diventare le persone più generose. Basta attivare queste zone, e il comportamento altruista si rafforza. Uno studio recente mostra come con semplici tecniche si può aumentare la disponibilità verso gli altri, cambiando così il modo di agire di ciascuno.

AGI - La stimolazione di due aree precise del cervello e la loro attivazione collettiva, può indurre la persona a comportarsi in modo più altruistico. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Plos Biology, condotto dagli scienziati dell' East China Normal University. Il team, guidato da Jie Hu e Christian Ruff, ha chiesto a 44 partecipanti di completare 540 decisioni in un gioco sociale. Agli utenti era assegnato un partner casuale, ed era offerta loro la possibilità di dividere una somma di denaro che avrebbero potuto tenere. In ogni step, gli utenti potevano guadagnare più o meno dell'altra persona, ma gli importi erano variabili. 🔗 Leggi su Agi.it

altruisti si diventa basta stimolare il cervello

© Agi.it - Altruisti si diventa. Basta stimolare il cervello

Approfondimenti su Cervello Altruismo

Ringxiety: quando il nostro cervello diventa dipendente dalle notifiche

La ringxiety, o sindrome della vibrazione fantasma, si manifesta quando il nostro cervello percepisce notifiche o vibrazioni del telefono, anche in assenza di segnali reali.

Consenso libero e attuale: cosa significa e come si dimostra. Il magistrato de Gioia: “Basta vuol dire basta. E ci si ferma”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.