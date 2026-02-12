La scienza ha scoperto che stimolare due aree specifiche del cervello può far diventare le persone più generose. Basta attivare queste zone, e il comportamento altruista si rafforza. Uno studio recente mostra come con semplici tecniche si può aumentare la disponibilità verso gli altri, cambiando così il modo di agire di ciascuno.

AGI - La stimolazione di due aree precise del cervello e la loro attivazione collettiva, può indurre la persona a comportarsi in modo più altruistico. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Plos Biology, condotto dagli scienziati dell' East China Normal University. Il team, guidato da Jie Hu e Christian Ruff, ha chiesto a 44 partecipanti di completare 540 decisioni in un gioco sociale. Agli utenti era assegnato un partner casuale, ed era offerta loro la possibilità di dividere una somma di denaro che avrebbero potuto tenere. In ogni step, gli utenti potevano guadagnare più o meno dell'altra persona, ma gli importi erano variabili. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Altruisti si diventa. Basta stimolare il cervello

Approfondimenti su Cervello Altruismo

La ringxiety, o sindrome della vibrazione fantasma, si manifesta quando il nostro cervello percepisce notifiche o vibrazioni del telefono, anche in assenza di segnali reali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

ALTRUISTI SI DIVENTA (su Netflix) è la scelta ideale per quelle sere in cui si cerca un racconto godibile in streaming, capace di scorrere con leggerezza senza rinunciare a una sostanza emotiva autentica e che non richieda un impegno intellettuale eccessivo - facebook.com facebook