Un’indagine riguarda Mauro Caroccia e sua figlia Miriam, accusati di aver trasferito e investito denaro proveniente dal clan senese. Secondo le verifiche, i due avrebbero utilizzato un ristorante come mezzo per gestire fondi illeciti. La procura ha raccolto elementi che collegano le operazioni finanziarie a attività criminali, portando all’iscrizione nel registro degli indagati. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti e responsabilità.

Mauro Caroccia e la figlia Miriam avrebbero trasferito e successivamente investito, anche nella fase iniziale di avviamento, nella società ‘Le 5 Forchette ’, che gestisce il ristorante ‘Bisteccheria di Italia’ a Roma, e di cui è stato azionista anche l’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, i proventi derivanti dalle attività illecite riconducibili al clan Senese. L’obiettivo, secondo quanto emerge, sarebbe stato quello di consentire allo stesso sodalizio criminale di accrescere e consolidare ulteriormente la propria presenza e influenza sul territorio. È quanto si legge nel capo di imputazione formulato nei confronti di Caroccia dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Delmastro, indagine sui Caroccia: “Nel ristorante soldi del clan Senese”

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