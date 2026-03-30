Il 17 dicembre 2024, una società chiamata 'Le 5 Forchette' è stata costituita davanti a un notaio di Biella. Secondo le indagini della procura, i fondi impiegati per la creazione dell’azienda provenivano dal clan Senese, e sarebbero stati riciclati attraverso questa attività. L’ex sottosegretario sarà ascoltato nei prossimi giorni dall’Autorità antimafia.

Il 17 dicembre del 2024, giorno in cui venne fondata la società 'Le 5 Forchette' davanti a un notaio di Biella, Miriam Caroccia riciclò nell'azienda denaro del clan camorristico dei Senese. E' il primo tassello dell'impianto accusatorio dei pm di Roma nell'indagine che, oltre alla 19enne - accusata di comparire come prestanome - vede indagato anche il padre Mauro, che sta scontando una pena definitiva a quattro anni di carcere per reati di mafia, per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Il procedimento della Distrettuale antimafia ha posto sotto la lente la Srl di cui l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ha detenuto delle quote. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Delmastro, indagine sui Caroccia. I pm: «Utilizzati i soldi del clan Senese». E ora l'ex sottosegretario sarà sentito dall'Antimafia

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