Delmastro al via le audizioni | verrà sentito in Antimafia

La Commissione parlamentare antimafia ha avviato le audizioni e ha deciso di ascoltare l'ex sottosegretario alla Giustizia in relazione all'inchiesta sul clan Senese. Questa indagine, già trattata nel passato dalla stessa commissione, si concentra su aspetti legati a

L'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro verrà sentito in Commissione parlamentare antimafia nell'ambito dell'inchiesta sul clan Senese, già affrontata dalla commissione durante il filone che ha riguardato "Affari di famiglia e Hydra". Come si apprende da fonti della presidenza la Commissione "procederà alla richiesta di ascolto della Procura di Roma, delle forze dell'ordine, polizia e Gdf, Dap, l'Ucis, della scorta e dello stesso ex sottosegretario, nel rispetto dei principi di rigore, trasparenza e tempestività che ne caratterizzano l'azione istituzionale". La decisione di procedere in questo modo, in piena trasparenza, è stata... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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La Stampa. . Nel ristorante “Bistecchiera d’Italia” si riciclava il denaro del clan Senese. A scriverlo, nero su bianco, è la procura di Roma nel decreto che fissa l’interrogatorio di Miriam Caroccia, ex socia dell’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, e - facebook.com facebook

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