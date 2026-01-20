Recenti audizioni alla Commissione Parlamentare Antimafia hanno coinvolto Ferrero e Scaroni, portando alla luce importanti aggiornamenti sulla Juventus. La relazione finale, prevista per marzo, dovrebbe approfondire le misure di sicurezza e le eventuali implicazioni legate alla società. Questi sviluppi rappresentano un passo significativo nel quadro delle indagini in corso, offrendo un quadro più chiaro sulla situazione attuale e sulle prossime decisioni.

Juventus, Ferrero e Scaroni illustrano le misure di sicurezza: relazione finale attesa per marzo. Le ultime sulla questione. La battaglia istituzionale per estirpare le radici della criminalità organizzata dagli stadi italiani ha vissuto un capitolo fondamentale nelle aule parlamentari. La Commissione Antimafia, impegnata in una delicata indagine sulle infiltrazioni mafiose nelle curve, ha inaugurato il ciclo di audizioni ascoltando i vertici di due dei club più importanti del Paese: Juventus e Milan. I presidenti Ferrero e Scaroni sono sfilati in rapida successione davanti al Comitato, offrendo un contributo che è stato giudicato estremamente positivo e costruttivo dai membri dell’organo inquirente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, novità importanti dalla Commissione Parlamentare Antimafia dopo le audizioni di Ferrero e Scaroni. Cosa sta succedendo

Juventus, Ferrero sarà ascoltato dalla Commissione Parlamentare Antimafia insieme al presidente del Milan Scaroni. Il motivoIl 19 gennaio, Ferrero sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia insieme al presidente del Milan, Scaroni.

Leggi anche: Juventus, novità importanti nell’azionariato: scende la partecipazione di Lindsell Train: cosa sta succedendo

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Calciomercato 2026, news, trattative e indiscrezioni del 18 gennaio; Chiellini, gossip e false notizie: La Juve lo ha dimostrato. Mercato? Non ci tireremo indietro; Tutto il mercato in Diretta; Calciomercato, le novità sulla Juventus.

Napoli, cessioni e rinforzi prima della Juve? Di Marzio: Accordo di massima con il Nottingham Forest per Lucca. In chiusura Lang al GalatasarayIl mercato del Napoli si sblocca ad una settimana dalla sfida con la Juventus. E' quanto riferisce il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio su X: Importanti novità ... tuttojuve.com

Calciomercato Juventus News/ Spalletti ha scelto l’attaccante: c’è la prima offerta (oggi 19 gennaio 2026)Calciomercato Juventus News: 30 milioni di euro e riscatto condizionato, questa l'offerta al Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta. ilsussidiario.net

La #Juventus prepara la decisiva sfida di #ChampionsLeague contro il #Benfica di #Mourinho: #Conceicao e #Openda le possibili novità di #Spalletti @GiokerMusso x.com

Novità importanti sulla questione Daniel Maldini! Pare che, stando a quanto riportato da Tuttosport, la distanza che si era creata tra la Juventus e l’Atalanta sulla formula del riscatto si sia ridotta Ora i bianconeri attendono il via libera da parte della Dea per il - facebook.com facebook