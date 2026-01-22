Il consiglio comunale di Napoli ha recentemente respinto la delibera proposta dalla giunta Manfredi volta a contenere i costi della politica. La decisione rappresenta un passaggio importante nel dibattito sulla gestione delle risorse pubbliche a livello locale. In questo articolo analizzeremo le motivazioni e le conseguenze di questa bocciatura, offrendo una panoramica chiara e obiettiva della situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Clamoroso: i l consiglio comunale di Napoli boccia la delibera sul contenimento dei costi della politica. Il provvedimento è stato approvato lo scorso 25 settembre dalla g iunta Manfredi, e riguarda il taglio della spesa per i consigli municipali. Il testo non concerne i gettoni di presenza nelle commissioni, ma il numero di assessori e consiglieri municipali. Come recita l’ordine del giorno, sono le “determinazioni conseguenziali alla mozione di accompagnamento all’emendamento al Dup approvato con delibera di C.C. n. 28 del 18072024”. La delibera modifica e integra lo statuto del Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Costi politica nelle municipalità, clamoroso in consiglio comunale: bocciata delibera giunta Manfredi

Riduzione costi delle Municipalità, avviato l'iter presso il Consiglio comunale di Napoli

Indennità, conto da 2,7 milioni. Il peso della politica sul bilancio. I costi di giunta, Consiglio e Quartieri

