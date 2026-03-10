Matrimoni civili anche in strutture private a Chieti | la giunta riordina le regole e fissa le nuove tariffe

La giunta comunale di Chieti ha approvato un nuovo regolamento che permette di celebrare matrimoni civili anche in strutture private. Sono state aggiornate le regole relative ai luoghi di celebrazione, alle modalità di utilizzo delle strutture comunali e alle tariffe per i rimborsi spese. La modifica riguarda anche l’istituzione di sedi separate per le celebrazioni.

Il Comune approva il riordino delle regole per le celebrazioni civili e apre anche alla possibilità di utilizzare strutture private convenzionate, fissando rimborsi spese e modalità di utilizzo delle sedi comunali La giunta comunale di Chieti ha approvato un riordino complessivo della disciplina che regola la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, aggiornando luoghi, modalità di utilizzo e rimborsi spese per l’uso delle strutture comunali e per l’eventuale istituzione di sedi separate in strutture private. La delibera è la numero 859 del 6 marzo 2026 e punta a rendere più chiara e organica la normativa vigente, semplificando le procedure e introducendo anche la possibilità di individuare nuovi spazi esterni alla sede municipale da destinare alle celebrazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

