Delegazione del Parlamento UE in Cina per affrontare gli squilibri commerciali

Una delegazione del Parlamento europeo partirà per la Cina, la prima in otto anni, con l’obiettivo di affrontare questioni legate allo sviluppo tecnologico, all’e-commerce e al rispetto delle normative europee da parte di Pechino. La visita si concentrerà sulla discussione di squilibri commerciali tra Europa e Cina e si svolgerà in un momento di crescente attenzione sulle relazioni economiche tra i due blocchi.

Per la prima volta in otto anni, una delegazione del Parlamento europeo si recherà in Cina a partire per discutere di sviluppo tecnologico, e-commerce e del rispetto da parte di Pechino delle normative europee. La visita giunge nel pieno della grande crisi che da fine febbraio ha colpito l’area del Golfo, bloccando lo Stretto di Hormuz e mettendo sotto pressione le economie globali. Non solo, il viaggio della delegazione avviene dopo l’importante accordo raggiunto tra Parlamento europeo e Consiglio UE su una riforma di vasta portata del Codice doganale dell’Unione, con l’obiettivo di adattare l’Unione doganale all’esplosione del e-commerce, rafforzare i controlli sui beni che entrano nel mercato unico (in particolare provenienti dalla Cina) e ridurre una frammentazione amministrativa che Bruxelles considera ormai insostenibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Delegazione del Parlamento UE in Cina per affrontare gli squilibri commerciali Articoli correlati Europa vs Cina: auto elettriche, incentivi legati alla filiera UE e rischio ritorsioni commerciali.Auto Elettriche: L'Europa alza lo scudo contro la Cina, ma rischia tensioni commerciali Bruxelles punta a rivoluzionare il mercato delle auto... Leggi anche: «Gli accordi commerciali Ue devono essere più equilibrati» Contenuti e approfondimenti su Delegazione del Parlamento UE in Cina... Temi più discussi: Legge di delegazione europea: le misure su ambiente e sicurezza; La cybersecurity nella Legge di delegazione europea 2025; Anci Lombardia visita il Parlamento europeo; Parlamento Europeo, folta delegazione centese. Pubblicata in G.U. la legge di delegazione europea 2025Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2026 la Legge di delegazione europea 2025. La norma autorizza il Governo ad adottare i ... ipsoa.it Legge 36/2026: Delegazione Europea 2025: cosa contieneCybersicurezza, ambiente, proprietà industriale e lavoro: tutte le deleghe al Governo per recepire le nuove direttive e regolamenti UE 2025 ... fiscoetasse.com A Bruxelles, presso il Parlamento europeo, ho incontrato una delegazione di Legacoop Estense (Modena e Ferrara, ma con presenza allargata anche a Reggio Emilia), composta da cooperatori e cooperatrici di tanti settori: agroalimentare, servizi, welfare, ind - facebook.com facebook