Questa mattina, Marco Granelli, presidente di Confartigianato, ha criticato gli accordi commerciali firmati dall’Unione Europea. Secondo lui, queste intese favoriscono solo le grandi industrie di alcuni Paesi, lasciando indietro le piccole imprese italiane. Granelli chiede che gli accordi siano rivisti per essere più equilibrati e vantaggiosi anche per le aziende locali. La sua posizione mette in discussione le modalità con cui l’Europa gestisce gli accordi commerciali con i partner esteri.

Se 700.000 vi sembran poche. tante sono le imprese riunite dalla Confartigianato: sono la spina dorsale della manifattura italiana, ma anche un imprescindibile presidio sociale. La parrucchiera che vi fa la permanente, il fornaio che ci dà il pane, il meccanico che mette a punto l’auto sono tutti artigiani. A rappresentarli e guidarli c’è Marco Granelli, rieletto due anni fa per acclamazione presidente. Parmense – è di Salsomaggiore terme dove ha un’impresa edile – è considerato un fermissimo e pacato difensore della piccola e media impresa, quella che sta rifertilizzando economicamente le zone marginali, quella che ha reso possibile il miracolo italiano e oggi aspetta solo di potersi ripetere. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Gli accordi commerciali Ue devono essere più equilibrati»

Approfondimenti su Confartigianato Accordi

L’Unione Europea e l’India hanno firmato un nuovo accordo commerciale, definito dai protagonisti “la madre di tutti gli accordi”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Confartigianato Accordi

Argomenti discussi: Accordi commerciali: intese dell’Ue con Mercosur India; L'UE si smarca dai dazi di Trump: accordo storico con l'India; Accordi UE-India e Mercosur, la Cna Treviso: Un’occasione di crescita per le imprese; Accordo commerciale UE-India: occasione importante anche per le imprese agricole.

Perché l’accordo madre di tutti gli accordi dell’India con l’UE potrebbe essere rivoluzionarioL’accordo preserva anche i limiti in aree politicamente sensibili. L’India ha protetto l’agricoltura e i prodotti lattiero-caseari, accettando al contempo riduzioni tariffarie in settori come ... it.investing.com

UE, CINA, INDIA/ Gli accordi (ipocriti) con i partner di Putin che distruggono la nostra economiaChi direbbe che i leaders europei sostengono Putin e la Russia? Paradossalmente, invece, è proprio così: aiutano i suoi parters ... ilsussidiario.net

"L'India è considerata un partner affidabile per la crescita. Che si tratti di Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Oman, UE o Stati Uniti, i paesi hanno accordi commerciali con l'India. La fiducia è diventata la valuta più forte dell'India: Primo x.com

AVVISO gli interessati che mi chiedevano della padella di ferro che io avevo comprato in offerta. Io non ho accordi commerciali con Lacor, e quindi non ho codici sconto da offrirvi. POSSO SOLO segnalarvi che oggi l' hanno messa fuori a sconto del 30% perciò facebook