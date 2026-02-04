La sfida dell’umano nell’era della tecnologia | riflessioni sul futuro della condizione umana

Domani a Bologna, nella cornice di Art City, si apre un dibattito tra artisti, tecnologi e pubblico sulla condizione umana nell’era digitale. Un’occasione per discutere di come tecnologia e corpo si intrecciano nel presente e nel futuro. La discussione promette di essere vivace e senza filtri, con interventi che vogliono andare dritti al punto.

A Bologna, nella cornice di Art City, si apre domani al pubblico un dialogo serrato tra corpo, tecnologia e identità. Nella sede principale della SimonBart Gallery, in piazza Cavour 6E, si svolge la mostra *Unhuman*, un percorso visivo e sensoriale firmato dall'artista Malisa Catalani, romana di origine ma bolognese d'adozione. L'esposizione, che rimarrà aperta fino a domenica 8 febbraio, con orari che spaziano dalle 10 alle 19 – e fino alle 23 sabato sera durante la Notte bianca – presenta diciotto sculture in bronzo che non solo interrogano il concetto di umano, ma lo smantellano, lo ricompongono e lo sottopongono a una continua metamorfosi.

