Confindustria Lecce ha espresso preoccupazione riguardo al decreto fiscale emanato a marzo 2026 dal governo, ritenendo che i tagli alle agevolazioni per gli investimenti in energie rinnovabili possano danneggiare le imprese del territorio. In particolare, l’associazione evidenzia come la riduzione dei benefici possa influire sulle aziende che avevano già investito in impianti fotovoltaici ad alta efficienza.

Per la sezione provinciale leccese, che si allinea sulle critiche della struttura nazionale, si mettono a rischio investimenti già realizzati sul territorio, con gravi ripercussioni sul sistema produttivo locale e, in particolare, le imprese che nel 2025 hanno già investito in innovazione ed efficientamento energetico. Sarebbe diverse, nel Leccese, quelle che avevano programmato gli interventi, facendo affidamento sul credito d’imposta 5.0, anche in coerenza con i percorsi di transizione energetica e digitale promossi a livello nazionale ed europeo. “Ci troviamo di fronte a un intervento che incide su scelte già compiute dalle imprese – afferma il presidente di Confindustria Lecce, Valentino Nicolì –. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Decreto fiscale, Confindustria Lecce sui tagli del governo: “Così si danneggiano nostre imprese”

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