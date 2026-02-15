Decreto Energia 2026 chi può ottenere sconti sulle bollette della luce | il limite ISEE

Il Decreto Energia 2026, approvato dal governo, mira a ridurre le spese delle famiglie con un limite ISEE più basso. Questo perché molte famiglie segnalano aumenti significativi nelle bollette della luce, che incidono sul bilancio familiare. La nuova bozza prevede che chi ha un ISEE inferiore a una certa soglia possa ricevere sconti diretti sulle spese energetiche. In particolare, si pensa di estendere queste agevolazioni a chi ha un reddito più basso rispetto al passato. La misura potrebbe coinvolgere circa un milione di famiglie in tutta Italia.

Il Decreto Energia 2026 prende forma con una nuova bozza che punta a offrire un sostegno concreto alle famiglie italiane alle prese con il caro energia. Il provvedimento introduce sconti sulle bollette della luce destinati ai nuclei con Isee fino a 25mila euro, ampliando la platea dei beneficiari e rafforzando i meccanismi di tutela. L'obiettivo immediato è alleggerire il peso delle spese domestiche, in un contesto in cui i costi energetici continuano a incidere in modo significativo sui bilanci familiari. Accanto agli aiuti diretti, il testo prevede un sistema di bonus energia pensato per rendere più stabile il sostegno nel tempo. Il governo ha approvato il decreto Energia 2026, per aiutare le famiglie con Isee fino a 25mila euro a pagare meno le bollette. Il governo ha presentato la bozza di decreto bollette 2026, per cercare di alleviare i costi energetici di famiglie e aziende, a causa dell'aumento delle tariffe che colpisce molte tasche. Decreto Bollette 2026: 90 euro di contributo in arrivo. Nuovo bonus bollette da 55 euro, a chi spetta e da quando: le novità in arrivo nel decreto Energia. Decreto Energia, contributo per luce anche a famiglie con Isee fino a 25mila euro. In arrivo il Decreto Energia: bonus 90 euro per famiglie vulnerabili, sconto 55 euro luce, rimborsi gas, PPA rinnovabili e nuove misure per imprese. Decreto energia 2026: bonus bollette e incentivi green. Stabilizzazione dei costi e promozione delle energie rinnovabili per le famiglie a basso reddito. Decreto Energia 2026: contributo di 90 euro sulle bollette della luce. Il decreto energia nasce da un'esigenza pressante causata dall'elevato costo dell'energia elettrica in Italia. Il tentativo è quello di rispondere a questa necessità, prevedendo risorse per famiglie e imprese.