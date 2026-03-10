La stagione del Morlacchi si arricchisce di una novità con l’esordio teatrale di Gabriele Muccino, noto regista cinematografico, che porta sul palco la sua prima regia teatrale. La produzione intitolata “A casa tutti bene” è stata presentata recentemente in un evento dedicato, attirando l’attenzione di pubblico e critica. Muccino ha scelto di adattare il suo lavoro anche a un contesto teatrale, coinvolgendo attori e spettatori in un nuovo modo di vivere la sua storia.

La stagione del Morlacchi prosegue in grande stile con l'esordio teatrale di Gabriele Muccino. Da domani a domenica, il celebre regista porta infatti in scena " A casa tutti bene " (nella foto), spettacolo tratto da uno dei suoi film di maggior successo e scritto per il palcoscenico dallo stesso Muccino con la collaborazione di Marcello Cotugno e Irene Alison. Gli interpreti sono Giuseppe Zeno e Anna Galiena, con Alice Arcuri, Maria Chiara Centorami, Lorenzo Cervasio, Simone Colombari, Vera Dragone, Sandra Franzo, Alessio Moneta, Celeste Savino, Ilaria Carabelli. Dal cinema al teatro, la storia è sempre quella di una famiglia che si riunisce nella casa storica per festeggiare l'ottantesimo compleanno della madre, Alba.

"A casa tutti bene", Gabriele Muccino al Morlacchi . Dal cinema al palco per la prima regia teatrale

