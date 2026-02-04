Favino debutta con la sua prima regia teatrale al Comunale di Todi. Dopo dieci giorni di lavoro tra allestimento e prove, lo spettacolo “People, places & things” sarà presentato domenica alle 18 in anteprima nazionale. La città si prepara ad accogliere il debutto di un regista famoso anche sul palcoscenico.

Da dieci giorni è a Todi per l’allestimento e le prove di “ People, places & things ”, spettacolo che debutta al Teatro Comunale domenica alle 18 in anteprima nazionale. C’è gran fermento in città per Pierfrancesco Favino (foto) che ha scelto Todi per la sua prima regista teatrale. Con lui Anna Ferzetti, sua compagna e protagonista dello spettacolo, insieme alla produzione e al cast che schiera Betti Pedrazzi, Thomas Trabacchi, Totò Onnis e Luca Massaro, Maria Giulia Toscano, Giorgio Stefani, Sofia Capo, Gabriele Badaglialacqua e Marta Virginia Morgavi. Lo spettacolo è uno dei fiori all’occhiello della stagione di prosa organizzata dallo Stabile umbro con il Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Favino, prima regia teatrale al Comunale di Todi. Dieci giorni di allestimento per l’anteprima nazionale

Approfondimenti su Favino Regia

Al Teatro Comunale di Carpi arriva “Dioggene”, lo spettacolo di Stefano Fresi.

Paolo Sassanelli sarà in anteprima nazionale al Teatro Metamorfosi di Rutigliano, portando sul palco una narrazione che unisce cultura e tradizione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Favino Regia

Argomenti discussi: Favino, prima regia teatrale al Comunale di Todi. Dieci giorni di allestimento per l’anteprima nazionale; Pierfrancesco Favino debutta a Todi come regista teatrale; Pierfrancesco Favino debutta a Todi come regista teatrale; Pierfrancesco Favino debutta a Todi come regista teatrale.

Favino, prima regia teatrale al Comunale di Todi. Dieci giorni di allestimento per l’anteprima nazionaleDa dieci giorni è a Todi per l’allestimento e le prove di People, places & things, spettacolo che debutta al ... lanazione.it

Pierfrancesco Favino debutta a Todi come regista teatraleDa dieci giorni è impegnato al Teatro Comunale per l'allestimento di People, places & things Spettacolo domenica 8 febbraio, appena due giorni dopo la sua performance alla cerimonia di apertura dell ... umbrianotizieweb.it

Per la prima volta sarà una Cerimonia “diffusa”, in più località. Tra i protagonisti attesi figurano Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilde De Angelis, Ghali, Cecilia Bartoli e il pianista Lang Lang. I dettagl - facebook.com facebook